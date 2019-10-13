رئيس الوزراء الباكستاني يصل طهران للتوسط بين إيران والسعودية

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، في مساعيه لتخفيف حدة التوتر بين إيران والسعودية.

وأضافت: ”يرافق عمران خان في زيارته إلى إيران وفد سياسي رفيع المستوى، وسيجتمع مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني“.

أمريكا طلبت وساطته بين #السعودية و #إيران.. وصول رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى طهران #إرم_نيوز pic.twitter.com/MKqteoRP4g — إرم نيوز (@EremNews) October 13, 2019

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قال أمس إن ”رئيس الوزراء الباكستاني سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين القضايا الإقليمية والدولية ومراجعة آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان“.

وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس الوزراء الباكستاني لإيران هذا العام.

وعقد خان اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل يوم الخميس إن رئيس الوزراء سيزور المملكة العربية السعودية بعد زيارته لإيران.

ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن زيارة خان لإيران وإلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق تهدف إلى التوسط بين البلدين.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الباكستانية إن خان ”حريص على فعل كل ما بوسعه لتهدئة التوترات“ بين إيران والسعودية، مضيفاً أن ”زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى إيران بمبادرة شخصية محضة وليس بناء على طلب من أي دولة“.

من ناحية أخرى، رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم السبت بالجهود التي بذلها الوسطاء للوساطة بين طهران والرياض، حسبما ذكرت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية.

ونقل عن ظريف قوله عندما سئل عن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني لإيران، ”ليس لدينا أي خيار سوى التحدث مع بعضنا البعض ومنفتحون للتحدث مع السعودية سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء.“