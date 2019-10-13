”جيروساليم بوست“: نتنياهو لن يحصل على مهلة إضافية لتشكيل حكومة

أفادت صحيفة ”جيروساليم بوست“ الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين لن يمدد المهلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة في حال فشله في إعلان الحكومة بالموعد المحدد.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن المهلة الممنوحة لنتنياهو تنتهي في 24 الشهر الحالي، وإن القانون يخوّل ريفلين منحه مهلة جديدة لأسبوعين لتشكيل حكومة.

وقال مصدر: ”من غير المرجح أن يقرر الرئيس ريفلين منح نتنياهو مهلة أسبوعين إضافية لتشكيل حكومة، كما فعل بعد فوزه في انتخابات نيسان الماضي“.

وأوضحت الصحيفة أنه سيكون على ريفلين تكليف رئيس حزب أزرق وأبيض بيني غانتز الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش في السابق لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن غانتز سيمنح مهلة 28 يومًا تنتهي في 21 تشرين الثاني.

وقالت الصحيفة:“ في حال فشل غانتز في تشكيل ائتلاف بعد انتهاء تلك المهلة، فسيتم تكليف أحد أعضاء الكنيسيت بتشكيل حكومة جديدة خلال 3 أسابيع“.

وكان وزير حماية البيئة الإسرائيلي زئيف الكين أعلن أمس الأول الجمعة، أن نتنياهو سيعيد تكليفه للرئيس الإسرائيلي فقط، عندما يرى استحالة إنشاء تحالف لتكشيل حكومة، معربًا عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء سيصل إلى قرار قبل انتهاء المهلة الحالية.