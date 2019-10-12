ليبرمان يتهم نتنياهو بالتهرب من مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية

اتهم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب ”يسرائيل بيتينو“، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتهرب من المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية في إسرائيل.

وقال ليبرمان إن نتنياهو يرسل صحفيين يعملون كبوق له ليهاجموه، مضيفًا أن على نتنياهو أن يعلم أن هذا سلاحٌ ذو حدين، وأنه قد يرتد إليه.

وذكرت القناة الثانية العبرية، أنه تبقى فقط 12 يومًا لفترة التكليف التي منحها الرئيس ريفلين لنتنياهو لتشكيل الحكومة، ويبدو أن الرئيس الإسرائيلي لن يمدد الفترة لنتنياهو، وسوف ينقل التكليف بعد انتهاء المدة، إلى زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس.

من جهته، نفى عضو طاقم التفاوض الليكودي زئيف الكين، صحة الادعاءات بأن حزبه يتهرب من النقاش حول الخطوط العريضة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأشار في مقابلة إذاعية، صباح اليوم السبت، إلى أن الليكود رد بالإيجاب على نحو ثلثي المتطلبات التي طرحها حزب ”كاحول لافان“، بينما لم يرد الأخير بعد على متطلبات ”الليكود“، وفي طليعتها فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.

في المقابل، قال النائب عن كاحول لافان، عوفير شيلاح، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يهدر الزمن في اتهام الآخرين في طريقه إلى هدفه الحقيقي، وهو خوض جولة ثالثة من الانتخابات.

وأكد شيلاح ضرورة أن يتنازل نتنياهو عن تحالفه مع باقي أحزاب اليمين.

وأقر مركز حزب ”الليكود“ الإسرائيلي، مشروع قرار يقضي بأن يكون بنيامين نتنياهو، مرشح الحزب الوحيد لرئاسة الحكومة لفترة ولاية الكنيست الـ22 أو لجزء منها، في إطار اتفاق تناوب.

جاء ذلك في مؤتمر عقده مركز الحزب، الليلة الماضية، بحضور 300 من أعضائه من أصل 3700، وسط غياب بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وعلقت صحيفة ”هآرتس“ على ذلك قائلة، إن ”دعم الليكود لنتنياهو بهذه الطريقة دليل على ضعفه“.