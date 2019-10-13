4 قتلى و17 مفقودا بعد إعصار قوي في طوكيو

لاقى أربعة أشخاص حتفهم واعتبر 17 شخصا في عداد المفقودين بعد أن أصاب أقوى إعصار يضرب اليابان منذ عقود العاصمة طوكيو بالشلل متسببا في فيضان الأنهار ومرسلا تحذيرات لإجلاء الملايين قبل أن يتجه نحو الساحل الشمالي الشرقي.

وألغت السلطات التحذيرات من الأمطار والفيضانات في منطقة كانتو بعد أن هدأت طوكيو قبل الفجر، وبحلول صباح اليوم الأحد بدأت في إلغاء التحذيرات من مناطق أبعد شرقا.

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار هاجيبيس نحو البحر مساء اليوم بعد أن شق طريقه باتجاه الساحل الشمالي الشرقي وجزيرة هوكايدو الشمالية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن أربعة أشخاص قتلوا في تشيبا وجونما وكاناجوا وفوكوشيما بمحيط طوكيو بينهم رجل في الستينات عثر عليه بلا أي مؤشرات على الحياة داخل شقة غمرتها المياه في كاواساكي.

وأضافت أن 17 شخصا في عداد المفقودين صباح اليوم الأحد.

وكانت السلطات أصدرت نصائح وأوامر لإجلاء أكثر من ستة ملايين شخص بأنحاء اليابان بعدما أطلقت العاصفة أعتى موجة أمطار ورياح منذ سنوات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن نحو 100 شخص اصيبوا حتى الآن فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 270 ألف أسرة.

وقالت الحكومة إن العاصفة قد تكون الأقوى التي تضرب طوكيو منذ 1958 وسجلت رقما قياسيا في هطول الأمطار بمناطق كثيرة منها بلدة هاكونه الشهيرة الذي بلغ فيها تراكم مياه الأمطار 939.5 ملليمتر على مدى 24 ساعة.

وكان إعصار هاجيبيس، وهي كلمة تعني ”سرعة“ باللغة التجالوجية في الفلبين، وصل إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مساء السبت. وهز زلزال بقوة 5.7 طوكيو بعدها بوقت قصير.