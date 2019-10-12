قتيل في اليابان مع اقتراب إعصار ”هاجيبيس“ وسط توصيات بإجلاء مليون شخص

لقي شخص واحد حتفه وصدرت توصيات بإجلاء أكثر من مليون شخص في اليابان، مع اقتراب إعصار قوي من الوصول إلى اليابسة اليوم السبت، حاملًا معه أشد موجة أمطار ورياح منذ 60 عامًا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن رجلًا في الأربعينيات من العمر قُتل إثر انقلاب سيارة في وقت مبكر من اليوم السبت في مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو. كما أصيب أربعة في تشيبا أيضًا، حيث اقتلعت الرياح أسقف عدد من المنازل.

وقالت الهيئة إن عددًا من الحكومات المحلية وجهت نصائح بإخلاء مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الفيضانات والانهيارات الأرضية، وبعضها في منطقة طوكيو الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

ومن المنتظر أن يصل الإعصار ”هاجيبيس“ – وهي كلمة تعني ”سرعة“ باللغة التجالوجية في الفلبين – إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان في وقت متأخر من اليوم السبت، بعد شهر من هبوب أقوى إعصار يجتاح البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث إنه دمر أو خرّب 30 ألف منزل وتسبب في انقطاع واسع للكهرباء.

وقالت وزارة الصناعة إن ”الكهرباء انقطعت عن أكثر من 16 ألف منزل من بينها 7200 منزل في تشيبا التي تضررت بشدة من الإعصار فاكساي قبل شهر“.

وأنشأت وزارة الدفاع حسابًا جديدًا على تويتر لنشر المعلومات عن جهود الإغاثة.

وأغلقت المتاجر والمصانع أبوابها وتوقفت أنظمة قطارات الأنفاق عن العمل كإجراء احترازي، فيما ألغى منظمو سباق جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات جميع التدريبات والتصفيات التي كانت مقررة اليوم السبت.

وأُلغيت مباراتان ببطولة العالم للرجبي كان من المقرر إقامتهما اليوم السبت.