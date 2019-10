أنقرة ترد على اقتراح ترامب الوساطة بين تركيا والأكراد

رفض وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، عرضًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة بين أنقرة ووحدات حماية الشعب الكردية لوقف التوغل التركي في سوريا.

وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله)، ”لا وساطة ولا تفاوض مع إرهابيين“.

وأكد الوزير التركي أن ”الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به هو أن يلقي هؤلاء الإرهابيون السلاح، لقد جربنا في السابق الحل السياسي في تركيا ورأينا ما حدث“.

قال ترامب، الخميس، إن التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق بين تركيا والأكراد، أحد ثلاث خيارات أمام الولايات المتحدة بعد الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

….We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019