الجبير: اعتداء تركيا على سوريا يعيق الجهود الدولية ضد داعش (فيديو)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: إن الاعتداء التركي على سوريا يعيق الجهود الدولية ضد ”داعش“، ويساهم في إعادة نشاط التنظيم بشكل كبير.

وأكد الجبير خلال كلمته في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، الذي يعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، السبت، أن ”العدوان التركي يمكن أن يؤثر على الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش في تلك المناطق“.

وأوضح أن ”بلاده تتمسك بالوقوف بجوار الشعب السوري، وبموقفها الداعي إلى الحفاظ على استقرار وسيادة سوريا في ظل وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وتؤكد على ضرورة الحل السياسي للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك خروج كافة الميليشيات المسلحة الأجنبية من سوريا“.

وأضاف الجبير أن ”الرياض تدين العدوان الذي يشكل تعديًا سافرًا على وحدة واستقرار وسيادة الأراضي السورية“، داعيًا المجتمع الدولي إلى ”الاضطلاع بمسؤولياته نحو مضاعفة الجهود الهادفة للوقف الفوري للعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا“.