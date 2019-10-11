وزير الخزانة الأمريكي يهدد بفرض عقوبات ”كبيرة جدًا“ على تركيا

وزير الخزانة الأمريكي يهدد بفرض عقوبات ”كبيرة جدًا“ على تركيا
U.S. Secretary of the Treasury Steven Mnuchin speaks during a news conference at the G20 Meeting of Finance Ministers in Buenos Aires, Argentina, July 22, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci

المصدر: رويترز

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة ”كبيرة جدًا“ على تركيا، بعد أن شنت هجومًا في شمال شرق سوريا، مضيفا أن البنوك تصلها إخطارات بذلك.

وأوضح منوتشين، أن الولايات المتحدة ”لا تطبق العقوبات في الوقت الراهن“، لكنها ستطبقها إذا اقتضت الضرورة.

وقال ”نرسل إخطارات للمؤسسات المالية بأن عليها الحذر من عقوبات محتملة“، وأضاف ”هذه عقوبات قوية جدا. نأمل ألّا نضطر لاستخدامها لكن بمقدورنا أن نصيب الاقتصاد التركي بالشلل إذا أردنا“.

وأكد منوتشين؛ أن ترامب قلق بشأن احتمال استهداف تركيا لمدنيين ويريد أن يوضح لها أنه لا يمكنها ”السماح بفرار ولو مقاتل واحد من داعش“.

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