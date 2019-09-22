وزير الخزانة الأمريكي: إيران محبطة ونتائج العقوبات بدأت تظهر بشكل كبير

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، يوم الأحد، إن إيران ”محبطة“، مضيفًا أن العقوبات المفروضة عليها بدأت تظهر نتائجها بشكل كبير.

جاء ذلك في مقابلة للوزير الأمريكي مع برنامج ”ميت ذا برس“ المذاع على قناة ”إن بي سي“ الأمريكية، حسب موقع قناة ”الحرة“ الأمريكية.

وأشار منوشن إلى أن ”العقوبات أوقفت مصادر تمويل النظام الإيراني وأضعفته حتى لا تمول الإرهاب“، وأن ”كل هذه الممارسات الاستفزازية هي بسبب ما يعانيه اقتصادهم حاليًا“.

وردًا على ما إذا كانت الولايات المتحدة يجب أن تدافع عن السعودية أم لا؟ قال منوشن إن ”هذا يأتي في إطار الدفاع عن حليف وصديق مهم لواشنطن، إنما الاعتداء الذي حصل لا يتعلق بالسعودية فقط إنما يتعلق بالنظام الاقتصادي العالمي“.

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن ”الخيار العسكري دائمًا مطروح على الطاولة في النزاع مع إيران“.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على النظام المصرفي الإيراني، هي الأقسى من نوعها؛ بدعوى تقديمه دعمًا ماليًا وتسهيل نقل تحويلات مالية لتنظيمات وكيانات تصنفها واشنطن ”إرهابية“.

وشملت العقوبات الجديدة البنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية في إيران، وشركة ”اعتماد للتجارة“ الإيرانية.

وفي تصريحات صحفية يوم الاثنين الماضي، رجح ترامب أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات على منشأتين تابعتين لشركة ”أرامكو“ النفطية، شرق المملكة، لكنه أكد أنه ”لا يريد خوض حرب“ معها.

وفي يوم 14 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة ”أرامكو“ النفطية، شرق المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

ومساء ذات اليوم، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء نحو 100 هجوم على السعودية، مشككًا في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جاء من اليمن.

من جهتها، نفت الخارجية الإيرانية الاتهامات الأمريكية.