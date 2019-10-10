فرنسا تدعو التحالف ضد داعش لمناقشة الهجوم التركي‎

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تابع لو دريان قائلًا: إن التحالف ”في حاجة لأن يقول اليوم ما الذي سنفعله وما هي الطريقة التي تريد تركيا أن تمضي بها قدمًا“.