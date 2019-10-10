فرنسا تدعو التحالف ضد داعش لمناقشة الهجوم التركي‎

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لعقد اجتماع طارئ للتحالف الذي تشكل لقتال تنظيم داعش؛ لمناقشة هجوم تركيا على الفصائل الكردية في شمال سوريا.
وأضاف لو دريان لقناة تلفزيون ”فرانس 2“: إن على التحالف الذي يضم أكثر من 30 دولة الاجتماع بأسرع ما يمكن؛ لأن تنظيم داعش قد يستغل تغير الأوضاع على الأرض.
وتابع لو دريان قائلًا: إن التحالف ”في حاجة لأن يقول اليوم ما الذي سنفعله وما هي الطريقة التي تريد تركيا أن تمضي بها قدمًا، وكيف نضمن أمن المناطق التي يُحتجز فيها المقاتلون؟ يجب طرح كل الأمور على الطاولة حتى نكون واضحين“.