ترامب يؤكد نقل عنصرين من ”داعش“ إلى خارج سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه تم نقل عنصرين ”خطيرين“ في تنظيم ”داعش“ من المناطق التي يسيطر عليها الأكراد إلى منطقة آمنة خارج سوريا، تحت سيطرة الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”لقد نقلت الولايات المتحدة بالفعل اثنين من مقاتلي داعش المرتبطين بقطع الرؤوس في سوريا إلى خارجها، إلى موقع آمن تسيطر عليه الولايات المتحدة“.

وبينما لم يكشف ترامب عن الموقع الذي نُقل إليه هذان العنصران، نقلت قناة ”الحرة“ الأمريكية عن مصدر بوزارة الدفاع ”البنتاغون“ أن العنصرين ”يحملان الجنسية البريطانية ونُقلا إلى مكان سري في العراق“.

من جهتها، كشفت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية أن العنصرين هما ”ألكساندا آمون كوتي“ و“الشافي الشيخ“ اللذان كانا عضوين في خليّة الإعدامات في تنظيم ”داعش“ المسؤولة عن قطع رؤوس رهائن غربيين عدّة، بينهم صحفي أمريكي.

أما شبكة ”إيه بي سي نيوز“ الأمريكية، فقالت إن الهدف من هذه الخطوة هو مخاوف من أن تؤدي عملية ”نبع السلام“، التي تنفذها تركيا، إلى هروب سجناء لـ“داعش“ في السجون الخاضعة لسيطرة القوات الكردية.