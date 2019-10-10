موقف روسي ”غامض“ إزاء الهجوم التركي في سوريا

أعربت موسكو، اليوم الخميس، عن قلقها بشأن الموقف في شمال شرق سوريا، لكنها أشارت إلى أن روسيا تتفهم مخاوف أنقرة الأمنية في المنطقة.

وفي تصريح للصحفيين في موسكو، قال يوري أوشاكوف المسؤول بالكرملين، إن من المهم احترام وحدة الأراضي السورية وألّا تضر العملية بالمحاولات السياسية الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ ثمانية أعوام.

وفي سياق موقفها الذي يبدو غامضًا حيال التوغل التركي، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف بحث مع الرئيس العراقي هاتفيًا، اليوم الخميس، العملية العسكرية التركية في سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن موسكو وبغداد اتفقتا على الحاجة لبسط الاستقرار على الضفة الشرقية لنهر الفرات، واحترام وحدة الأراضي السورية، دون أن يقدم البيان موقفًا واضحًا إزاء العملية العسكرية التي لقيت إدانات إقليمية ودولية واسعة.

وبدأت تركيا توغلًا يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة، أمس الأربعاء، بعد انسحاب القوات الأمريكية التي كانت متحالفة مع الأكراد.