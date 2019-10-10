لافروف: موسكو ستحث على حوار بين سوريا وتركيا‎

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن بلاده ترغب بحصول محادثات بين تركيا والسلطات السورية حول الأكراد المستهدفين منذ الاربعاء بهجوم تركي في شمال سوريا.

وقال لافروف في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الروسية على هامش زيارته الى تركمانستان: ”سندافع من الآن فصاعدا عن ضرورة إجراء حوار بين تركيا وسوريا“.

وأكد سيرغي لافروف أن موسكو التي تدعم عسكريا وسياسيا نظام الرئيس السوري بشار الأسد ستسعى أيضا إلى إجراء إتصالات بين دمشق والأكراد.

وقال لافروف من جانب آخر إنه ”يتفهم قلق تركيا بخصوص أمن حدودها“ فيما أطلقت أنقرة الاربعاء عملية عسكرية في سوريا ضد المجموعات الكردية التي تعتبرها تركيا ”إرهابية“ وكانت حليفا أساسيا للولايات المتحدة في محاربة داعش.

وأثارت العملية العسكرية التركية التي أطلقت بعد سحب قوات أميركية من الحدود السورية، انتقادات دولية وتهديدات بعقوبات أميركية.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء تركيا إلى ”التفكير مليا“ قبل الهجوم.

من جهته رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية التركية ”فكرة سيئة“ معربا عن الأمل في أن يتصرف إردوغان ”بمنطق وبإنسانية“ قدر الإمكان.

ومطلع الأسبوع أدى انسحاب القوات الأميركية من مناطق قرب الحدود السورية والتصريحات المتناقضة للبيت الأبيض أفسحت المجال للهجوم.

وسيكون الهجوم التركي في صلب إجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي الخميس.