قطر تدعم العملية التركية في سوريا.. ونشطاء: ”حتى إسرائيل نددت“

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن نظيره القطري خالد بن محمد العطية، عبر له عن دعم بلاده لعملية ”نبع السلام“ الجارية ضد الأكراد شمال سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن أكار خلال اتصال هاتفي زود الوزير القطري بمعلومات عن عملية ”نبع السلام“ التي أطلقتها القوات التركية ضد المسلحين الأكراد في مناطق شرق الفرات بسوريا.

ويأتي الموقف القطري الداعم وسط تنديد دولي وعربي واسع بالعملية التركية التي سقط جراءها حتى الآن أكثر من 100 كردي، في حصيلة أولية.

وقوبل الموقف القطري بجشب واستنكار من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى فيه بعض المعلقين استغرابه من انفراد الدوحة بهذا الدعم.

وكتب مناع العمري: ”قطر تعلن تأييدها لغزو تركيا لسوريا، أي تبعية وأي ذل وأي هوان وصلت إليه هذي الدويلة، جميع دول العالم حتى إيران دانت العملية التركية إلا ولاية قطر التابعة لتركيا“.

وقال مغرد يطلق على نفسه أبو نجلاء: ”هي الدولة الوحيدة بالعالم اللي أيدت العمليه يبدو ان التأييد صادر من القاعدة التركيه في قطر“.

وأضاف علي بكار: ”معظم الدول رفضت العملية لا سيما الدول العربية بدون أي خطوة تذكر، وأيضا الاتحاد الاوروبي و أمريكا، واللافت تأييد قطر فقط للعملية“.

وتابع مغرد آخر يدعى سلطان: ”ذكر بيان وزارة الدفاع التركية أن الوزير القطري أعلن عن دعم بلاده لعملية ”نبع السلام“ لتكون قطر بذلك أول دولة في العالم تعلن دعمها لهذه العملية التي لاقت تحفظا وشجبا من معظم دول العالم“.

وفي نفس السياق جاء تعليق الصحفي أسامة الحمد، قائلا: ”قطر تعلن دعم العمليات التركية شمال سوريا.. ورئيس الوزراء الإسرائيلي يصف العملية بالغزو والاحتلال“.

وبسخرية لاذعة كتب شريف إسماعيل: ”الشيخ العلامة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل الإسلامية يدين ويشجب العدوان التركي على الأكراد وسوريا، قربت أصدقه وأعتبره أحد العارفين بالدين، ودولة قطر اليهودية تؤيد العدوان التركي على الأكراد وسوريا وتسانده، هو مين فين مع مين هو أنا في أي زمن أنا صاحي لا أنا نايم“.