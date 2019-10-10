إيران تدعو تركيا لوقف فوري للهجمات وسحب قواتها من سوريا

دعت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، الحكومة التركية إلى وقف فوري للهجمات العسكرية التي تشنها داخل الأرضي التركية، وسحب قواتها التي بدأت بالتوغل.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان صحافي إن ”إيران تؤكد وتجدد دعوتها للوقف الفوري للهجمات وانسحاب القوات التركية من سوريا“.

وأضافت أن إيران ”قلقة إزاء العمل العسكري التركي داخل سوريا وتؤكد الحالة الإنسانية الخطيرة والمخاطر التي يتعرض لها المدنيون في منطقة النزاع“.

وكانت مصادر إعلامية، أشارت في وقت سابق، إلى إن الجيش التركي توغل شرق مدينة تل أبيض في شمال شرق سوريا وسيطر على عدد من القرى، لاستهداف مواقع تابعة لـ ”قوات سوريا الديمقراطية“ الكردية.

وجددت المدفعية التركية، فجر اليوم، قصف مواقع وحدات ”حماية الشعب“ الكردية في منطقة تل أبيض بريف الرقة شمالي سوريا، تزامنًا مع اشتباكات في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها قصفت 181 هدفًا في إطار العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي مساء الأربعاء في شمال شرق سوريا ضد المسلحين الأكراد.