اعتراف إيراني بتولي ”فيلق القدس“ حماية ”زوار الأربعين“ في العراق

اعترف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، اليوم الخميس، بوجود عناصر من قوات ”فيلق القدس“ الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني، تشارك في حماية زوار الأربعين في العراق، المناسبة التي تصادف 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال العميد شريف في حديث لإذاعة الأربعين الإيرانية، إن ”قوة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي (ميليشيات شيعية)، تتوليان الحفاظ على سلامة زوار مراسم الأربعين في العراق“.

وأضاف ”تحافظ قوة القدس وقوات الأمن العراقية والحشد الشعبي على سلامة الزوار على الأراضي العراقية، ويتم توفير الأمن داخل البلاد من قبل قواتنا العسكرية والاستخبارية والأمنية الخاصة، بمساعدة قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني“.

وتتوقع إيران أن يشارك نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون زائر إيراني في هذه الزيارة التي تصادف يوم السبت المقبل، فيما وصل حتى الآن أكثر من نصف مليون إيراني إلى العراق، وفقًا لما ذكرته منظمة الحج والزيارة.