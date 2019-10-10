قائد الحرس الثوري: الخيارات الأمريكية ضد إيران غير عملية

رأى القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن جميع الخيارات التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ”غير عملية“.

وقال اللواء سلامي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“، اليوم الخميس، إنه ”لا خيار من الخيارات المطروحة على جدول الولايات المتحدة ضد إيران عملية“، مضيفاً ”أن واشنطن لا تملك الوسائل اللازمة للقيام بذلك ولا يمكنها تلبية الشروط اللازمة لتنفيذها“، في إشارة إلى الخيارات ومن بينها العسكرية.

واعتبر اللواء حسين سلامي خلال زيارته لمحافظة أردبيل في شمال غرب إيران، أن ”الخيارات التي وضعها الأمريكيون ضد إيران فشلت، وأن قوة الجمهورية الإسلامية وصلت اليوم إلى مستوى جعلت العدو ينسحب سريعًا في أي مكان تظهر أو تتواجد فيه إيران“.