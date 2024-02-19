"محكمة العدل" تبدأ مرافعات حول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة، وفق رويترز.

وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولاً في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.