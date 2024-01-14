تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة إدخال "الأدوية" إلى غزة

انشغل الإعلام الإسرائيلي بالصفقة الجديدة المصغرة، التي تتعلق بإدخال أدوية حيوية للأسرى الإسرائيليين، في مقابل سماح إسرائيل بإدخال أدوية لسكان قطاع غزة.

وأثارت مسألة إدخال تلك الأدوية أسئلة بشأن الآلية المتبعة لتنفيذ خطوة من هذا النوع، وهو الأمر الذي كشفت عنه النقاب وسائل إعلام عبرية، ومنها قناة "الأخبار الـ12".

وأوضحت القناة العبرية في تقرير لها، الليلة البارحة، أن قطر تعهدت أمام إسرائيل بأنها ستسلمها دليلًا على وصول الأدوية إلى الأسرى الإسرائيليين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تعهدت أنها الطرف الذي سيباشر جلب وشراء الأدوية المطلوبة.

وسلَّمت إسرائيل الوسيط القطري قائمة بالأدوية المطلوبة، فيها تعهدت الدوحة بإتمام تلك الخطوة، إذ أشارت القناة إلى أن من بين الأدوية ما يتعلق بأمراض مزمنة إضافة إلى أجهزة استنشاق، في مقابل السماح بزيادة عمليات إدخال أدوية مهمة إلى سكان القطاع.