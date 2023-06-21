زيلينسكي: إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب مشاريع حقيقية

مساعدات أمريكية

من جانبه؛ أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن مساعدة اقتصادية أميركية جديدة لأوكرانيا مقدارها 1,3 مليار دولار تركز على حاجات الطاقة والبنى التحتية، لدى مشاركته في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار هذا البلد المنعقد في لندن.

وقال بلينكن "مع استمرار روسيا في التدمير، نحن هنا لمساعدة أوكرانيا على إعادة بناء بلدها وإعادة بناء مستقبلها".