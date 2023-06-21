زيلينسكي: إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب مشاريع حقيقية
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن من الضروري التحرك نحو مشاريع حقيقية من أجل إعادة إعمار بلاده.
وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد في لندن، "يجب أن ننتقل من الاتفاقات إلى المشروعات الحقيقية، هناك وفد أوكراني سيقدم أشياء ملموسة، ونقترح تحقيقها معًا خلال جولتي".
مساعدات أمريكية
من جانبه؛ أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن مساعدة اقتصادية أميركية جديدة لأوكرانيا مقدارها 1,3 مليار دولار تركز على حاجات الطاقة والبنى التحتية، لدى مشاركته في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار هذا البلد المنعقد في لندن.
وقال بلينكن "مع استمرار روسيا في التدمير، نحن هنا لمساعدة أوكرانيا على إعادة بناء بلدها وإعادة بناء مستقبلها".