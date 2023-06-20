لافروف: سنواصل القتال إذا رفض الناتو تجميد الصراع في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لمواصلة القتال، في حال رفض حلف شمال الأطلسي "الناتو" تجميد الصراع في أوكرانيا.
حديث لافروف للصحفيين جاء على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقد في مدينة مينسك.
وقال لافروف: "إذا أعلن الناتو مرة أخرى على لسان ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف، أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا، فإن هذا يعني أنهم يريدون القتال".
وأضاف: "حسنًا، دعهم يقاتلون، ونحن من جانبنا مستعدون لذلك".