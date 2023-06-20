لافروف: سنواصل القتال إذا رفض الناتو تجميد الصراع في أوكرانيا

وقال لافروف: "إذا أعلن الناتو مرة أخرى على لسان ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف، أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا، فإن هذا يعني أنهم يريدون القتال".

وأضاف: "حسنًا، دعهم يقاتلون، ونحن من جانبنا مستعدون لذلك".