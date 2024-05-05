طالبان تعتقل ضابطا كبيرا بعد عودته من إيران

اعتقلت قوات أمنية تابعة لحكومة حركة طالبان الأفغانية، الأحد، ضابطًا كبيرًا بعد عودته من إيران إلى ولاية تخار، الواقعة شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة عن مصادر محلية في تخار قولها إن "ضابطًا كبيرًا بوزارة الداخلية في الحكومة الأفغانية السابقة، يدعى ناصر أحمد، تم اعتقاله اليوم من قبل قوات تابعة لحركة طالبان".