طالبان تعتقل ضابطا كبيرا بعد عودته من إيران
اعتقلت قوات أمنية تابعة لحكومة حركة طالبان الأفغانية، الأحد، ضابطًا كبيرًا بعد عودته من إيران إلى ولاية تخار، الواقعة شمال شرقي البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة عن مصادر محلية في تخار قولها إن "ضابطًا كبيرًا بوزارة الداخلية في الحكومة الأفغانية السابقة، يدعى ناصر أحمد، تم اعتقاله اليوم من قبل قوات تابعة لحركة طالبان".
وأضافت المصادر أن اعتقال ناصر أحمد تم مع اثنين من أصدقائه، هما "جولاب" و"زلمي"، عند نقطة تفتيش تابعة لقوات طالبان بمدينة طالقان، عاصمة ولاية تخار.
ولم تكشف قوات طالبان أو وسائل الإعلام التابعة لها عن هذا الأمر، وأسباب اعتقال الضابط الكبير في وزارة الداخلية بحكومة الرئيس السابق أشرف غني.