طالبان تعلن اعتقال أحد المتهمين بالهجوم على السفارة الباكستانية
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة طالبان، خالد زدران، مساء الجمعة، عن إلقاء القبض على مشتبه به في الهجوم الذي استهدف السفارة الباكستانية في العاصمة كابول.
وذكر خالد زدران في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أنه بعد إطلاق النار من مبنى باتجاه السفارة الباكستانية في منطقة كارت باروان في كابول، وصلت قوات أمن طالبان "بسرعة" إلى المنطقة وأوقفت إطلاق النار".
وأضاف زدران إنه "أثناء العملية التي نفذتها قوات أمن طالبان تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، وتم انتشال سلاحين من المبنى الذي من خلاله استهداف السفارة الباكستانية"، مشيراً إلى أن حركة طالبان بدأت "تحقيقات جادة" في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، نددت حنا رباني قهر، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية، بمحاولة اغتيال سفير البلاد في كابول، وقالت إن صحته وسلامته هما "الأولوية القصوى" للحكومة الباكستانية.
وكانت رباني قهر قد سافرت إلى العاصمة كابول مؤخراً والتقت عدداً من كبار المسؤولين في حكومة طالبان، مضيفة أن "عبيد الرحمن نظاماني، رئيس البعثة الباكستانية في كابول، قد خدم " تحسين العلاقات "بين كابول وإسلام اباد".
وتعرض السفير الباكستاني في كابول، مساء الجمعة، لهجوم مسلح بعد إطلاق النار من مبنى بالقرب من السفارة الباكستانية في كابول.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن تعرض سفير بلاده إلى محاولة "اغتيال" في كابول، مبيناً إنه يريد "تحقيقات فورية والقبض على مرتكبي هذا الحادث الشنيع".
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، عبد القهار بلخي، في تغريدة على تويتر إن الإمارة الإسلامية تدين هذا الهجوم ولن تسمح بتهديد أمن المؤسسات الدبلوماسية في الدولة.
كما نددت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالهجوم على السفارة الباكستانية في كابول، مشيرة "أن البعثات الدبلوماسية محمية بموجب القانون الدولي".