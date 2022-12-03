طالبان تعلن اعتقال أحد المتهمين بالهجوم على السفارة الباكستانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة طالبان، خالد زدران، مساء الجمعة، عن إلقاء القبض على مشتبه به في الهجوم الذي استهدف السفارة الباكستانية في العاصمة كابول.

وذكر خالد زدران في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أنه بعد إطلاق النار من مبنى باتجاه السفارة الباكستانية في منطقة كارت باروان في كابول، وصلت قوات أمن طالبان "بسرعة" إلى المنطقة وأوقفت إطلاق النار".