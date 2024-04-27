تايوان ترصد 22 طائرة صينية عبرت الخط الفاصل

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية السبت أنها رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة في أقل من ثلاث ساعات.

وأفادت الوزارة في بيان لها "رصدنا أنشطة 22 طائرة" تابعة للجيش الصيني، مضيفة أن "12 طائرة عبرت الخط الأوسط ودخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي من جهة شمال تايوان ووسطها".

وأشار بيان الوزارة إلى أن "الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة انضمت إلى سفن البحرية الصينية في إطار "دورية قتالية مشتركة".

ويأتي هذا التطور الذي تصفه تايوان بالخرق، قبل أسابيع من تنصيب رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي في 20 مايو المقبل، والذي تعتبره الصين "انفصاليا خطرا".

ويمثّل الخط الأوسط حدودا غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين والحدّ من مخاطر اندلاع اشتباكات.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد بالسيطرة عليها ولو بالقوة.