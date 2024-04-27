تايوان ترصد 22 طائرة صينية عبرت الخط الفاصل
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية السبت أنها رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة في أقل من ثلاث ساعات.
وأفادت الوزارة في بيان لها "رصدنا أنشطة 22 طائرة" تابعة للجيش الصيني، مضيفة أن "12 طائرة عبرت الخط الأوسط ودخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي من جهة شمال تايوان ووسطها".
وأشار بيان الوزارة إلى أن "الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة انضمت إلى سفن البحرية الصينية في إطار "دورية قتالية مشتركة".
ويأتي هذا التطور الذي تصفه تايوان بالخرق، قبل أسابيع من تنصيب رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي في 20 مايو المقبل، والذي تعتبره الصين "انفصاليا خطرا".
ويمثّل الخط الأوسط حدودا غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين والحدّ من مخاطر اندلاع اشتباكات.
وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد بالسيطرة عليها ولو بالقوة.
وتصاعد التوتر بين بكين وتايبيه منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين في 2016 وهي تعتبر تايوان "مستقلة أساسا" بحكم الأمر الواقع، ما يشكل خطّا أحمر بالنسبة لبكين.
ومن غير المرجح أن يؤدي تولي لاي تشينغ-تي، نائب الرئيسة المنتهية ولايتها، السلطة إلى تهدئة التوتر، إذ يؤيّد على غرارها اعتماد "نهج حازم" حيال بكين التي حذرت من أن انتخابه سيؤدي إلى "الحرب".
وتتزامن هذه الطلعات الجوية الصينية مع تدريبات عسكرية مشتركة سنوية تجريها الولايات المتحدة والفلبين في الأجزاء الشماليّة والغربيّة من الأرخبيل، قرب مواقع متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتايوان، كما جاءت غداة إنهاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى بكين.
وتشمل التدريبات محاكاة لاستعادة السيطرة على جزر محتلة في مناطقة تقع قبالة تايوان.
وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، رغم قرار قضائي دولي أكد أن لا أساس قانونيا للمطالبات الصينية.