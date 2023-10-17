جنوب أفريقيا تنفي تقديم دعم لحماس في صراعها ضد إسرائيل
قالت جنوب أفريقيا، الثلاثاء، إن وزير خارجيتها أجرى اتصالا هاتفيا مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية.
ونفت جنوب أفريقيا تقريرا عن تقديم الدعم للحركة في صراعها مع إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة جنوب أفريقيا، في بيان، إن الوزيرة ناليدي باندور تلقت طلبا لإجراء اتصال هاتفي مع هنية، مضيفة أن المكالمة تتماشى مع استعداد البلاد للمشاركة مع جميع الأطراف في تسهيل الحوار.
وكانت شبكة "نيوز 24" المحلية قد نشرت في وقت سابق بيانا من حماس يفيد بأن الحركة تلقت اتصالا للتعبير عن الدعم من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا.
وأضافت أن بيان حماس لم يذكر باندور بالاسم.
وقال فنسنت ماجوينيا، المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، على موقع إكس (تويتر سابقا): "ليس لدينا علاقة ثنائية مع حماس.. دعم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال لا يعني دعم حماس".
ولطالما كانت جنوب أفريقيا مناصرة للسلام في المنطقة، وشبهت محنة الفلسطينيين بمحنتها في ظل نظام الفصل العنصري الذي انتهى في عام 1994.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس بعد أن قتل مسلحو الحركة نحو 1300 شخص خلال اجتياحهم بلدات جنوب إسرائيل، يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الممتد منذ 75 عاما.
وردت إسرائيل بسلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة، أدت إلى مقتل نحو 3 آلاف فلسطيني.
كما فرضت حصارا على الجيب الذي أصبحت فيه المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية على وشك النفاد.