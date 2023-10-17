جنوب أفريقيا تنفي تقديم دعم لحماس في صراعها ضد إسرائيل

قالت جنوب أفريقيا، الثلاثاء، إن وزير خارجيتها أجرى اتصالا هاتفيا مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية.

ونفت جنوب أفريقيا تقريرا عن تقديم الدعم للحركة في صراعها مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة جنوب أفريقيا، في بيان، إن الوزيرة ناليدي باندور تلقت طلبا لإجراء اتصال هاتفي مع هنية، مضيفة أن المكالمة تتماشى مع استعداد البلاد للمشاركة مع جميع الأطراف في تسهيل الحوار.

وكانت شبكة "نيوز 24" المحلية قد نشرت في وقت سابق بيانا من حماس يفيد بأن الحركة تلقت اتصالا للتعبير عن الدعم من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا.

وأضافت أن بيان حماس لم يذكر باندور بالاسم.