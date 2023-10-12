سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا
سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيارويترز

جنوب أفريقيا تعرض الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين

قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للمساعدة في الوساطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالنظر لخبرتها في حل الصراعات.

ودعا إلى فتح فوري وغير مشروط لممرات إنسانية في الشرق الأوسط ليتسنى دخول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها إثر استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال في بيان "نظل في قلق عميق من التصعيد المدمر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين. ندعو لوقف فوري للعنف وممارسة ضبط النفس".

وتابع قائلا "جنوب أفريقيا مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي ومشاركة خبرتها في الوساطة وحل الصراعات كما فعلنا من قبل في القارة وحول العالم". 

سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا
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