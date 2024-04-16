اختباء نتنياهو وزوجته قبيل القصف الإيراني يثير غضب الإسرائيليين

وأكدت أن "فيلا" فاليك تحتوي على ملجأ متطور يمكنه توفير الحماية خلال القصف الصاروخي، لافتة إلى أن المارة اكتشفوا فجأة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أن أجهزة الأمن نصبت حواجز في الشارع وانتشر العشرات من عناصر الحراسات الخاصة والشرطة.

إمبراطور الخمور

الصحيفة وغيرها من وسائل الإعلام العبرية، ذكرت أن نتنياهو وزوجته انتقلا أيضًا إلى "الفيلا" ذاتها في مستهل حرب "السيوف الحديدية".

ومنذ ذلك الحين يتنقلان بشكل دوري بينها وبين "فيلا" قيسريا الخاصة بالعائلة، والمقر الرسمي لرئيس الوزراء في شارع "غزة" بالقدس، ومناطق أخرى لم تذكرها الصحيفة.

المقر الذي انتقل إليه نتنياهو يخص الملياردير سايمون فاليك، إمبراطور الخمور الأمريكي، وصاحب العلامة التجارية "ديوتي فري أميركاز" Duty Free Americas.

وتنشط فروع الشركة في قرابة 200 مطار دولي حول العالم، وتوفر منتجات التبغ والخمور والعطور ومستحضرات التجميل والساعات والهدايا والمجوهرات.

غير مقبول

ونقل موقع "سروغيم" العبري، اليوم الثلاثاء، عن الحاخام إليعاي عوفران، أنه من غير الممكن قبول ما حدث، مضيفًا أن نتنياهو أقام في "فيلا" صديقه المحصنة حتى ضد الصواريخ النووية خلال هجوم إيران.

وذكر الحاخام الذي يترأس مدرسة غير رسمية للتأهيل العسكري للطلاب، أن ما حدث "يعبّر عن ثقافة غير مقبولة، وأن حقيقة مغادرة نتنياهو لمنزله في واحدة من أكثر الفترات فزعًا في تاريخ إسرائيل لينتقل بشكل مؤقت إلى فيلا شخص مقرب، تعد عكس كل ما تعلمناه بشأن القيادة".