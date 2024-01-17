أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في موريتانيا
أعلنت عدة شخصيات موريتانية ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة، في الـ22 من شهر حزيران/يونيو المقبل، بينهم من شارك في الاستحقاق الأخير.
وعبر حسابه على منصة "أكس"، أعلن محمد الأمين المرتجي ولد الوافي ترشيح نفسه، وهو مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية العام 2019، مستعرضًا الصعوبات، التي واجهته في الانتخابات السابقة، التي حصل فيها على نسبة 0,40% من الأصوات.
وأشار ولد الوافي وهو خبير في المحاسبة إلى أن "التحديات والانعكاسات السلبية لتلك المحطة تشكل حوافز معنوية تدفعنا للإصرار على المواصلة في محاولة وضع لبنة صحيحة مبنية على الصدق مع الله، والإخلاص له، والصدق مع الوطن والمواطنين"، وفق تعبيره.
فيما أعلنت سيدة الأعمال الموريتانية والخبيرة في شؤون القارة الأفريقية، بليندا فال، ترشحها لخوض الاستحقاق المقبل، وسط طموح لتكون أول سيدة في القصر الرئاسي.
وسلّطت وسائل الإعلام الموريتانية الضوء على أثقل المرشحين المنتظر التحاقهم بالسباق، من ضمنهم الناشط الحقوقي والبرلماني المعارض بيرام الداه اعبيد، الذي نافس الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، في العام 2019، وحلَّ ثانيًا وراءه.
إلى جانب رئيس الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة اعل الشيخ ولد الحضرامي ولد أمم والمستشار أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا.
ويأتي ذلك، وسط إطلاق تشكيلات سياسية دعوات إلى الغزواني لترشيح نفسه.
وقال حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، إن الجماهير تصر على مأمورية ثانية للرئيس الحالي استكمالاً لمشروعه المجتمعي الكبير.