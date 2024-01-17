أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في موريتانيا

أعلنت عدة شخصيات موريتانية ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة، في الـ22 من شهر حزيران/يونيو المقبل، بينهم من شارك في الاستحقاق الأخير.

وعبر حسابه على منصة "أكس"، أعلن محمد الأمين المرتجي ولد الوافي ترشيح نفسه، وهو مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية العام 2019، مستعرضًا الصعوبات، التي واجهته في الانتخابات السابقة، التي حصل فيها على نسبة 0,40% من الأصوات.