قادة أجهزة مخابرات كبرى يعقدون اجتماعا سريا في سنغافورة

عقد مسؤولون كبار من نحو 20 من أجهزة المخابرات الكبرى في العالم اجتماعا سريا على هامش اجتماعات حوار شانغري-لا الأمني في سنغافورة مطلع هذا الأسبوع، وفق مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أن هذه الاجتماعات تنظمها حكومة سنغافورة وتعقد سرا في مكان منفصل إلى جانب القمة الأمنية منذ عدة سنوات. ولم يتم الكشف عن هذه الاجتماعات من قبل.

وشاركت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز في الاجتماع السري ممثلة للولايات المتحدة، في حين كانت الصين من بين الدول الأخرى الحاضرة، على الرغم من حالة التوتر بين القوتين الكبيرتين.

وقال مصدر هندي إن سامانت جويل، مدير جهاز المخابرات الهندية، جناح البحث والتحليل، حضر الاجتماع أيضا. وقال شخص مطلع على المناقشات إن "الاجتماع عنصر مهم على أجندة الظل الدولية، وبالنظر إلى مجموعة البلدان المعنية فإن هذا ليس اجتماعا مخابراتيا، بل بالأحرى وسيلة لتعزيز فهم النوايا وبواطن الأمور على نحو أعمق".