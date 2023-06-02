حديث مقتضب بين وزيري دفاع أمريكا والصين في سنغافورة

تحدث وزيرا الدفاع الأميركي والصيني لفترة وجيزة، اليوم الجمعة، خلال المنتدى الأمني في سنغافورة، حيث دعا رئيس الوزراء الأسترالي الجانبين إلى إعادة فتح "قنوات اتصال موثوقة ومفتوحة".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره الصيني لي شانغفو تحدثا لفترة وجيزة، بعد أن رفضت بكين دعوة لعقد اجتماع رسمي.

ويعمل أوستن وغيره من المسؤولين الأميركيين على تعزيز التحالفات والشراكات في آسيا لمواجهة الصين، ولكن ظهرت بوادر أولية على أن الجانبين يعملان على رأب الصدع.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال بات رايدر، في بيان: "أوستن ولي تحدثا لفترة وجيزة خلال العشاء الافتتاحي لحوار شانغريلا في سنغافورة. تصافح المسؤولان، لكن لم يكن هناك تبادل جوهري".