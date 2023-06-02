حديث مقتضب بين وزيري دفاع أمريكا والصين في سنغافورة
تحدث وزيرا الدفاع الأميركي والصيني لفترة وجيزة، اليوم الجمعة، خلال المنتدى الأمني في سنغافورة، حيث دعا رئيس الوزراء الأسترالي الجانبين إلى إعادة فتح "قنوات اتصال موثوقة ومفتوحة".
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره الصيني لي شانغفو تحدثا لفترة وجيزة، بعد أن رفضت بكين دعوة لعقد اجتماع رسمي.
ويعمل أوستن وغيره من المسؤولين الأميركيين على تعزيز التحالفات والشراكات في آسيا لمواجهة الصين، ولكن ظهرت بوادر أولية على أن الجانبين يعملان على رأب الصدع.
وقال المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال بات رايدر، في بيان: "أوستن ولي تحدثا لفترة وجيزة خلال العشاء الافتتاحي لحوار شانغريلا في سنغافورة. تصافح المسؤولان، لكن لم يكن هناك تبادل جوهري".
وأضاف رايدر أن البنتاغون حريص على الحفاظ على خطوط اتصالات مفتوحة، "وسيواصل السعي لإجراء محادثات هادفة بين الجيشين على مستويات متعددة لإدارة العلاقة بمسؤولية".
وفرضت الحكومة الأميركية عقوبات على لي العام 2018 لشرائه أسلحة روسية، لكن البنتاغون قال إن هذا لا يمنع أوستن من إجراء مباحثات رسمية معه.
وقال مسؤول أميركي كبير في وزارة الدفاع إن تبادلهما أطراف الحديث أمر جيد، لكن "المصافحة على العشاء ليست بديلاً عن الجلوس وإجراء تبادل هادف.. في المرة القادمة التي يتقابلان فيها، يجب أن يكون الحوار جادًا وموضوعيًا.. وسيكون لدى الوزير أوستن المزيد ليقوله حول السبب الذي يجعل ذلك مهمًا عندما يتحدث في الجلسة العامة الأولى للحوار غدًا".
وتوترت العلاقات بين واشنطن وبكين بسبب العديد من القضايا، بما في ذلك تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا منها، وإسقاط بالون صيني حلّق فوق الولايات المتحدة هذا العام، وقالت واشنطن إنه للتجسس فيما نفت الصين ذلك.