الأمم المتحدة تدعو باكستان لإنهاء زواج الأطفال القسري

قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن عمليات الخطف والزواج القسري والتحويل الديني لفتيات من أقليات دينية تتزايد في باكستان، وحضّوا الحكومة على التحرك بسرعة لوضع حد لهذه الممارسات.

وأوضحت المجموعة المؤلفة من عشرات الخبراء المستقلين المكلّفين من الأمم المتحدة، "نعرب عن قلقنا العميق لمعرفتنا أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما يتم خطفهن من عائلاتهن والاتجار بهن ونقلهن إلى أماكن بعيدة عن ديارهن وإجبارهن على الزواج من رجال يبلغون في بعض الأحيان ضعف أعمارهن وإجبارهن على اعتناق الإسلام".