مؤتمر في غانا يستهدف وضع خطة للحصول على تعويضات عن العبودية

قال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، الثلاثاء، إنه طال انتظار التعويضات المالية عما تعرض له الأفارقة والأشخاص في الشتات من استعباد.

ولطالما دعا نشطاء إلى دفع تعويضات أو مصالحات أخرى لتجاوز ما تركته العبودية من ندوب في القارة الأفريقية لكن الحركة اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة في أنحاء العالم في غمرة تزايد مطالب دول من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي بهذه الخطوات.

وقال أكوفو أدو، في اليوم الأول من مؤتمر للتعويضات يستمر أربعة أيام ويتناول كيفية معالجة مثل هذه المظالم التاريخية في أكرا عاصمة غانا "لا تصلح أي مبالغ من المال الأضرار التي سببتها تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.. لكن من المؤكد أن هذه مسألة يتعين على العالم مواجهتها ولم يعد بإمكانه تجاهلها".