تقرير: أمريكا تخطط للسيطرة على سوق المعادن الإستراتيجية في أفريقيا

واعتبر التقرير، أن المخاطر كبيرة، فهي لا تقل أهمية عن السيطرة على إنتاج المعادن الإستراتيجية في أفريقيا، والتي تشكل العناصر المركزية لثورة الطاقة الحالية إذ لا ينافس الولايات المتحدة في هذا القطاع الحيوي إلّا الصين.

وفي مواجهة هذا الخصم أطلقت واشنطن شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عبر إنشاء شبكة استثمار المعادن لأمن الطاقة الحيوية وانتقالها، وفق ما ذكر التقرير.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه فيرنانديز، "أنّ الهدف هو إشراك الشركات الأمريكية في جهود الحكومة للحصول على الموارد اللازمة لثورة الطاقة الخضراء من الدول الصديقة.

وقال فيرنانديز خلال حفل التوقيع إلى جانب مؤسس ورئيس شركة "سايف" روبي دايموند، "إنّ لدينا حاجة واضحة للغاية لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالطاقة النظيفة بحلول عام 2050، سنحتاج إلى معادن أساسية أكثر بكثير مما لدينا الآن".