الكرملين: المزاعم بأن روسيا تتدخل في الانتخابات التركية "باطلة"

قال الكرملين اليوم الجمعة، إن المزاعم بأن روسيا تتدخل في الانتخابات الرئاسية التركية "باطلة، ويلفقها كذابون".

ووجه كمال قليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحذيرًا لروسيا واتهمها بالمسؤولية عن نشر مواد مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الاقتراع المقرر يوم الأحد.