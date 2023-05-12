الكرملين: المزاعم بأن روسيا تتدخل في الانتخابات التركية "باطلة"
قال الكرملين اليوم الجمعة، إن المزاعم بأن روسيا تتدخل في الانتخابات الرئاسية التركية "باطلة، ويلفقها كذابون".
ووجه كمال قليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحذيرًا لروسيا واتهمها بالمسؤولية عن نشر مواد مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الاقتراع المقرر يوم الأحد.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الأشخاص الذين نقلوا مثل هذه المزاعم إلى قليجدار أوغلو كذابون، وإن روسيا تثمن جدًا علاقاتها مع تركيا.