كمال أوغلو يتهم روسيا باللجوء للتزوير في إطار الانتخابات

اتّهم كمال كيليتشدار أوغلو، المعارض الرئيسي لرجب طيّب إردوغان في الانتخابات الرئاسيّة التي تُجرى في 14 أيّار/مايو، الخميس روسيا بأنّها لجأت إلى "تقنيّة التزوير العميق" في إطار الحملة الانتخابيّة.

جاءت اتّهامات كيليتشدار أوغلو هذه بعد ساعات على إعلان مرشّح آخر هو محرم إنجه انسحابه من السباق الانتخابي بعد تحوّله إلى هدف لحملة تشهير عبر الإنترنت.

وكتب كيليتشدار أوغلو عبر تويتر: "الأصدقاء الروس الأعزّاء، أنتم تقفون وراء عمليّات المونتاج والمؤامرات والتزوير والتسجيلات التي كُشِفت أمس في هذا البلد".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون صداقتنا بعد 15 أيّار/مايو، فلا تمسّوا الدولة التركيّة. نحن نؤيّد دومًا التعاون والصداقة".