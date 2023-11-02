"العفو الدولية" تتهم جماعات مسلحة بارتكاب جرائم حرب في بوركينا فاسو

اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية، الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو بارتكاب جرائم حرب ومحاصرة المدنيين في عدة مناطق من البلاد وممارسة الخطف والتنكيل والهجمات بحقهم.

وقال التقرير، الذي نشرته المنظمة، اليوم الخميس، على موقعها الرسمي، إنّ "جماعة أنصار الإسلام وغيرها من الجماعات المسلحة تحاصر بوحشية المجتمعات المحلية في جميع أنحاء بوركينا فاسو، وارتكبت جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل قتل المدنيين، واختطاف النساء والفتيات، والهجمات على المدنيين في البنية التحتية وقوافل الإمدادات، التي كانت لها عواقب إنسانية خطيرة".

ويدين التقرير، الذي حمل عنوان "الموت في انتظارنا: العيش تحت الحصار في بوركينا فاسو"، الاعتداءات على حقوق سكان المناطق المحاصرة في زراعة أراضيهم وتربية مواشيهم، والحد من حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم، ما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من أماكن إقامتهم.

وقالت سميرة داود، مديرة برنامج أفريقيا في غرب ووسط أفريقيا لمنظمة العفو الدولية، "إنهم يفرضون حصارًا في جميع أنحاء البلاد، لكنهم قتلوا أيضًا آلاف المدنيين ودمروا البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الجسور ونقاط المياه".