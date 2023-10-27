مقتل عشرات المسلحين حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو

تمكن الجيش البوركيني من القضاء على عشرات المسلحين، الذين قال إنهم كانوا يستعدون لمهاجمة قافلة عسكرية في منطقة توكا الساحلية.

وقال موقع "لوفاسو" الإخباري، اليوم الجمعة، إنّ الطيران الحربي البوركيني قضى يوم الخميس 26 أكتوبر / تشرين الأول 2023، في توكا بمنطقة الساحل على عشرات المسلحين الذين أرادوا مهاجمة القافلة التي كانت عائدة من أربيندا بعد توفير التزود بالوقود.

وأفادت وكالة أنباء بوركينا فاسو، بأن العشرات من المسلحين اتخذوا مواقعهم حول توكا على محور أربيندا-دوري وخططوا لنصب كمين للقافلة التي قامت للتو بإغاثة سكان أربيندا بالمواد الغذائية وغيرها من الضروريات الأساسية.

وأضافت الوكالة، أنّه "بينما كان المسلحون يستعدون تحت شجرة، فوجئوا بالطائرات الحربية وهي تقصفهم لتحوّل الكثير منهم ومن معداتهم العسكرية إلى رماد" وفق تعبيرها.