شهود: القوات الروسية تعزز دفاعاتها عند محطة زابوريجيا النووية

والإجراءات التي تحدث عنها موظفان أوكرانيان في المحطة، واثنان آخران من سكان مدينة إنيرهودار، تبرز المخاطر التي تشكلها الحرب على أمن المنشأة.

وطلبت المصادر عدم نشر هويتها خوفًا على سلامتهم في مدينة خاضعة للحكم الروسي.

وقالت الشركة الروسية التي تشغل المحطة إن أي تحرك عسكري محتمل من أوكرانيا يشكل تهديدًا على السلامة النووية وإن معدات المحطة تخضع للصيانة كما يلزم. ولم ترد وكالة المخابرات الحربية الأوكرانية، ووزارة الدفاع الروسية، على طلبات للتعليق.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوجود والنشاط العسكريين في تزايد بالمنطقة، وهو ما يبرز الحاجة إلى تحرك عاجل. وتحذّر الوكالة، منذ أشهر، من خطر وقوع حادثة كبيرة في المحطة.