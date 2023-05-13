إلى أين تسير الحرب الروسية الأوكرانية في زابوريجيا؟ (فيديو)

استعرض المحلل العسكري عبد الجبار آل عبو، حالة الحرب الروسية الأوكرانية على جبهة زابوريجيا، التي تعد واحدة من أهم المناطق الإستراتيجية والمفصلية في مسار الحرب بين الدولتين.

وأشار "آل عبو" إلى وجود جبهة من المحتمل أن تسفر عن معارك ضارية، خلال الفترة المقبلة، بين القوات الأوكرانية والروسية.

وأضاف، في فيديو توضيحي خاص لـ"إرم نيوز"، أن الجبهة ستكون في مقاطعة زابوريجيا، حيث من المتوقع أن تشن القوات الأوكرانية هجمات للوصول إلى خط الدفاع وسط المقاطعة التي تتوسط دونيتسك وخيرسون.

وأشار إلى أن سيطرة أوكرانيا على هذه المنطقة تعني قطع الممر البري بين إقليم دونباس مع خيرسون.