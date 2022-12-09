نتنياهو يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

وأضاف نتنياهو: "لأن كل الفصائل تطالب بتوقيع اتفاقيات ائتلافية كاملة كشرط لتوزيع الحقائب الوزارية، فإن هذه الاتفاقيات تشمل الإشارة إلى العديد من القضايا الجوهرية المعقدة، والمفاوضات على قدم وساق وتم إحراز الكثير من التقدم".

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن "حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو قدم طلب التمديد؛ لاستكمال الحوارات حول التشريعات المتعلقة بمنح الصلاحيات لوزير الأمن القومي المعين ايتمار بن غفير".

وكانت تقارير عبرية ذكرت أن التوتر في حزب "الليكود" بلغ ذروته حول توزيع المناصب، بالرغم من إحراز تقدم مع أحزاب اليمين.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن نتنياهو بدأ مهمة توزيع المناصب والقضايا داخل حزبه (الليكود)، حيث دخل أعضاء الكنيست من حزبه وقدموا مطالبهم التي تعارضت مع بعض الاتفاقيات التي وقعت مع أحزاب اليمين المتشدد.