نتنياهو يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو تمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، لحين استكمال إجراء المفاوضات الائتلافية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن نتنياهو قدم إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ طلبا لتمديد التفويض لتشكيل الحكومة.
وأكد نتنياهو في رسالته للرئيس الإسرائيلي أن طلب التمديد جاء بسبب "قضايا مختلف عليها في مجال الأدوار بين شركاء الائتلاف".
وأضاف نتنياهو: "لأن كل الفصائل تطالب بتوقيع اتفاقيات ائتلافية كاملة كشرط لتوزيع الحقائب الوزارية، فإن هذه الاتفاقيات تشمل الإشارة إلى العديد من القضايا الجوهرية المعقدة، والمفاوضات على قدم وساق وتم إحراز الكثير من التقدم".
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن "حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو قدم طلب التمديد؛ لاستكمال الحوارات حول التشريعات المتعلقة بمنح الصلاحيات لوزير الأمن القومي المعين ايتمار بن غفير".
وكانت تقارير عبرية ذكرت أن التوتر في حزب "الليكود" بلغ ذروته حول توزيع المناصب، بالرغم من إحراز تقدم مع أحزاب اليمين.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن نتنياهو بدأ مهمة توزيع المناصب والقضايا داخل حزبه (الليكود)، حيث دخل أعضاء الكنيست من حزبه وقدموا مطالبهم التي تعارضت مع بعض الاتفاقيات التي وقعت مع أحزاب اليمين المتشدد.
وبحسب القناة العبرية، طلب عضو حزب "الليكود" ياريف ليفين منصب وزير العدل، بينما طلب إيلي كوهين منصب وزير التربية والتعليم.
من جانبه، طالب يوآف جالانت بالحصول على منصب وزارة الدفاع، وهو أمر يتعارض مع الاتفاق الموقع مع حزب "الصهيونية الدينية".
كما طالب كل من نير بركات بالحصول على منصب وزير التربية والتعليم، وميري ريغيف على وزارة المواصلات، ويوآف كيش على منصب رئيس الكنيست.
لكن وفق القناة العبرية، يميل مكتب نتنياهو إلى عرض منصب رئيس الكنيست على دودي أمسالم، ورئاسة وزارة البنية التحتية على يسرائيل كاتس.