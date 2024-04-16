أحدها يهدد بانفجار المنطقة.. 3 خيارات أمام إسرائيل للانتقام من إيران

بعد تهديد إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني الأخير، وضعت وسائل إعلام غربية خيارات عدة قد تلجأ لها تل أبيب للانتقام، على رأسها مهاجمة منشآت تتعلق بالبرنامج النووي لطهران، وهو الخيار الأخطر الذي على الأغلب سيشعل فتيل الحرب.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن أمام إسرائيل ثلاثة خيارات للانتقام، من بينها البرنامج النووي الإيراني الذي يتسارع منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل 6 أعوام، وتنامي إمكانية طهران في إنتاج سلاح نووي في غضون بضعة أشهر؛ ما يجعل المنشآت النووية هدفا لعملية عسكرية إسرائيلية.

لكنها أكدت أن "هذا قد يكون هدفا على أعلى مستوى من التصعيد".

ويقول المسؤول الدفاعي الأمريكي السابق مايكل مولروي إنه "إذا ردت إسرائيل على إيران، فقد يكون ذلك من خلال ضرب منشآت الأسلحة النووية الإيرانية المشتبه بها، أو استهداف قاعدتها الصناعية الدفاعية".

وتعد منشأة نطنز من أبرز المواقع النووية الإيرانية وأكبرها، وترى المجلة أن استهدافها صعب حتى من خلال أكبر قنبلة خارقة للتحصينات؛ بسبب وجودها في منطقة جبلية بسلسلة جبال زاغروس، وعلى عمق كبير في الأرض.