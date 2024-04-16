مطالباً بعقوبات رادعة.. كاتس: علينا أن نوقف إيران الآن قبل فوات الأوان

حث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، الدول على فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال كاتس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "إلى جانب الرد العسكري على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، أقود هجوما دبلوماسيا على إيران".

وقال كاتس إنه بعث برسائل إلى 32 دولة، وتحدث مع العديد من نظرائه ودعاهم إلى "فرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني، وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية، كوسيلة لوقف إيران وإضعافها".

وأضاف "علينا أن نوقف إيران الآن، قبل فوات الأوان".

وقالت إسرائيل إنها سترد على الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنته إيران مطلع الأسبوع، وسط دعوات لضبط النفس من قبل الحلفاء الحريصين على تجنب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تعكف على إعداد حزمة من الإجراءات المنسقة ضد إيران.