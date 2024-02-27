ترامب يستأنف حكماً بتغريمه ملايين الدولارات في قضية احتيال‎

استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، حكماً قضائياً ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد.

وجاء الحكم بعد إدانة ترامب بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنجورون الصادر في 16 فبراير/شباط في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في 2022.

ووفقا لـ"رويترز"، تضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنجورون بالتحيز السياسي ضده.