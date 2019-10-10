ترامب: آمل أن يتصرف أردوغان بـ“عقلانية“

المصدر: ا ف ب

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن أمله في أن يتصرف نظيره التركي رجب طيب أردوغان بـ“عقلانيّة وبشكل إنساني“ قدر الإمكان، وذلك بعدما شنت القوات التركية هجومًا عسكريًّا ضد قوات كردية في سوريا.

وقال ترامب في البيت الأبيض: ”آمل أن يتصرف بعقلانيّة. سنرى كيف سيقود هذه العملية. إذا ما فعلَ ذلك بشكل جائر، فسيدفع ثمنًا اقتصاديًّا باهظًا“.

وأضاف: ”سأسحق اقتصادهم لو حصل ذلك“، في تكرارٍ لتهديدات أطلقها في بداية الأسبوع.

وأشار إلى أن أردوغان ”كان يفكر منذ مدة بإطلاق هجوم ضد القوات الكردية في سوريا.. ثمة كراهية حقيقية“.

ودفع الجيش التركي، فجر الخميس بمزيد من القوات نحو الحدود السورية، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا، الأربعاء.

وتوجه رتل من المركبات المضادة للألغام والقوات الخاصة ”الكوماندوز“ إلى ولاية غازي عينتاب، جنوبي تركيا، ”لدعم الوحدات التركية على الحدود السورية“ بحسب ”الأناضول“.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، استهداف قواتها 181 هدفًا للأكراد في سوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إطلاق جيش بلاده عملية عسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.