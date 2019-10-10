أمريكا تنقل متشددَيْن داعشيَيْن بارزَيْن من سوريا مع بدء الهجوم التركي

قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء، إن جيش بلده تولى مسؤولية احتجاز اثنين من أهم متشددي تنظيم داعش، كان المقاتلون الذين يقودهم الأكراد في سوريا أسروهما، وتم نقلهما خارج البلاد فيما بدأت تركيا عملية عسكرية هناك.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المتشددَين محتجزان في مكان آمن. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه نقل ”عددًا محددًا“ من مقاتلي داعش خارج سوريا فيما تتزايد المخاوف من أن المقاتلين الذين يقودهم الأكراد ربما سيعجزون عن مواصلة حراسة أسرى التنظيم في ظل العملية التركية.

ومن ناحية أخرى، أكد مسؤول أمريكي ثان أن الرجلين ينتميان لمجموعة من المقاتلين البريطانيين المعروفين باسم ”ذا بيتلز“ والمرتبطين بقتل رهائن غربيين.

وقالت صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء إنه يجري نقل الرجلين تحت رعاية الجيش الأمريكي.