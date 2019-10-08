إيران تكشف عن منظومة جديدة للصواريخ الموجهة

كشفت إيران النقاب عن منظومة صاروخية تزعم أنها قادرة على تحويل صواريخ المدفعية إلى صواريخ ”أرض- أرض“ موجهة، وهي تقنية زعمت إسرائيل أن طهران حاولت إيصالها إلى حزب الله.

وجاء الإعلان عن تحديث نظام التوجيه الجديد، الذي يُطلق عليه ”Labeik“، في حدث استعرضت فيه طهران الأسبوع الماضي عدة تقنيات عسكرية جديدة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ”جين ديفينس ويكلي“ البريطانية.

وبحسب صحيفة ”نيويورك بوست“ الأمريكية، بدا النظام مشابهًا لأنظمة توجيه ”فتح 110“ لصواريخ الدفع الصلب، والتي يعتقد أن طهران أمدت بها جماعة حزب الله في لبنان.

كما يبدو أن النظام الجديد متوافق مع صواريخ المدفعية الثقيلة ”زلزال“، حيث أظهر مقطع فيديو لنظام التحويل الجديد، والذي عُرض على التلفزيون الإيراني، جسمًا قصيرًا يضم 4 زعانف مقلوبة يمكن تركيبها بين الصاروخ وحمولته المتفجرة.

وقال ”عوزي روبن“، خبير الصواريخ الإسرائيلي، لصحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“: إنّ ”إيران حوّلت بالفعل صواريخ المدفعية إلى صواريخ مُوجهة“.

وأوضح أنّ ”الجديد هنا هو الديناميكا الهوائية للأجنحة، إنها فريدة من نوعها للغاية، ولم نشهد مثيلها من قبل في إيران أو في أي بلد آخر“.

وأضاف: ”اعتماد تصميمات مبتكرة بدلًا من نسخ تصميمات الآخرين، يشير إلى ارتفاع ثقة إيران في نفسها. والغرض من الديناميكا الهوائية الجديدة والفريدة من نوعها هو على الأرجح زيادة قدرة الصواريخ على المناورة“.

وأكد روبن أن التطور الأخير له آثار على برنامج حزب الله الصاروخي وكيف تتعامل إسرائيل معها، وقال: ”هذا النوع من الصواريخ الدقيقة يعتبر خطًا أحمر لدى نتنياهو وجيش الدفاع الإسرائيلي“.

يذكر أن حزب الله لديه أكثر من 150 ألف صاروخ، ولكن لا يمكن توجيه سوى عدد قليل منها على أهداف محددة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق من استخدام طهران للصواريخ المُوجهة في أي حرب مستقبلية، ضد المواقع الحساسة لتغمر نظام الدفاع الجوي للبلاد.