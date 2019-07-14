قائد الجيش الإيراني: سنقصف كلَّ دولة تشارك بأي هجوم أمريكي ضدنا

هدَّد قائد الجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، بأن قواته ستقصف أي دولة في المنطقة تشارك بأيّ هجوم أمريكي على إيران.

ونقلت وكالة أنباء“فارس نيوز“ الإيرانية، عن اللواء موسوي، قوله إن“أيَّ دولة في المنطقة حتى لو شاركت مقدار ذرة في أي هجوم أمريكي مقبل ضد إيران، سيتم قصفها“.

وأضاف:“بحسب الأوامر التي تلقيناها، ستُعاقب أي دولة بمقدار مشاركتها في أي هجوم أمريكي ضدنا، لكننا سنضرب أمريكا وإسرائيل بعشرة أضعاف ما توجّهانه لنا“.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة عقب قيام القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني بإسقاط طائرة أمريكية مسيَّرة في 20 حزيران/ يونيو الماضي، بذريعة اختراقها المجال الجوي الإيراني، الأمر الذي نفته واشنطن.