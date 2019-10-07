الجيش التركي يرسل تعزيزات إضافية لوحداته على الحدود مع سوريا‎ (فيديو)

يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على حدوده الجنوبية، وسط ترقب لإطلاق تركيا عملية عسكرية ضد التنظيمات المسلحة في سوريا.

ومن جملة هذه التعزيزات، 10 شاحنات محملة بالدبابات خرجت، الإثنين، من محيط بلدة يايلاداغي في ولاية هطاي المحاذية للحدود مع سوريا جنوب البلاد، وانطلقت باتجاه الولايات الواقعة جنوب وجنوب شرق تركيا.

وفي السياق نفسه، وصل إلى مدينتي ”قرق خان“ و“خاصة“ في ولاية هطاي التركية، رتل عسكري مؤلف من 80 مدرعة، جاءت من مختلف الثكنات العسكرية.

وأكمل الرتل العسكري، طريقه باتجاه ولاية شانلي أورفة جنوب شرق البلاد، بعد وصوله بوقت قصير إلى هطاي.