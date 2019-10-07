تركيا تسعى لتمديد العمليات العسكرية في سوريا والعراق

قدّمت الرئاسة التركية الإثنين مذكرة إلى البرلمان، لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق، وذلك على خلفية استمرار الصراعات الحاصلة في المناطق المجاورة للحدود الجنوبية لتركيا.

وأكدت الرئاسة التركية في مذكرتها أن ”أنقرة تولي اهتمامًا كبيرًا لوحدة الأراضي العراقية واستقرارها، مشددة على أن التنظيمات إرهابية في سوريا والعراق، تواصل تهديد الأمن القومي التركي، وتستمر في فعالياتها الإرهابية ضد تركيا“.

وبدأت الولايات المتحدة الإثنين، سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، وريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرق سوريا في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من المسلحين وإقامة منطقة آمنة.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان صباح الإثنين أن ”تركيا ستتحرك قريبًا بعملية عسكرية تخطط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا، والقوات الأمريكية لن تدعم هذه العملية ولن تشارك فيها“.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ”المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لتشكيلها في سوريا هي الطريقة الإنسانية والمنطقية الوحيدة لمنح الفرصة للشعب السوري من أجل العودة إلى بيوته ومناطقه“.

وأضاف أن ”هدفنا الرئيسي هو إرساء السلام في مناطق شرق الفرات، ونحن نهدف لإسكان مليوني شخص في المنطقة الآمنة، بينهم مليون شخص سيسكنون في المناطق الموجودة والمليون الآخر سيسكن في مناطق سنقوم بإنشائها“.