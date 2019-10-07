التلفزيون السوري: هجوم تركي على“ تل طويل“ في ريف الحسكة (فيديو)

قال التلفزيون السوري مساء اليوم الإثنين، إن عدوانًا تركيًا يستهدف تل طويل في المالكية في ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي في سوريا.

وأوضح التلفزيون الحكومي أن ذلك الموقع هو أحد مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية.

ونشرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عبر حسابها في ”فيسبوك“ مقطعًا مصورًا، قال إنه يظهر لحظة القصف التركي على المنطقة المذكورة.